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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الناقد الرياضي: الأهلي يفتقد للجاهزية والتركيز ويحتاج للاستفاقة |فيديو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق الناقد الرياضي هيثم نبيل على مبارة النادي الأهلي وسموحة  ضمن  بطولة الدورى، قائلا: مباراة الأهلي دون المستوى وسيئة  وأن المباراة استمرار لمسلسل عدم تركيز الأهلي وعدم جاهزيته ذهنيا وبدنيا واستمرار لهبوط مستوى اللاعبين وعدم استطاعتهم بذل مجهود.

 الـمبارة شهدت سلبيات وتحركات خاطئة

وأضاف نبيل مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc أن المدير الفني يدير المباراة بشكل غير معتاد من تأخير في التبديلات ولايعالج الأخطاء في الملعب.

وأوضح أن المبارة بين الأهلي و سموحة شهدت سلبيات وتحركات خاطئة من لاعبي الأهلي مشددا على حاجة الاعبين الي التركيز .
 

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