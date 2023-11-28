ناقد رياضي عن مركز الزمالك بالدوري: منك لله يا أسوريو

علق الناقد الرياضي شادي عيسي ، علي ترتيب نادي الزمالك في الدوري الممتاز .

وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" منك لله يا اوسوريو ..منه لله اللي ورطنا فيه..قبل مباراة غدا الاربعاء الزمالك ف المركز ١١ ".



يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.





وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولةالسابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.