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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شروط خاصة| لميس الحديدي: المصريون لا يتأخرون رغم الضغوط الاقتصادية التي يعانوها

صدى البلد

قالت الإعلامية لميس الحديدي،  إنه في  اليوم الخامس للهدنة أمور التسليم تتم بشكلها المعتاد، موضحة أنه منذ قليل تسلم الصليب الأحمر 10 إسرائيليين محتجزين لدى حماس، في مقابل 30 فلسطيني،  مشيرة إلى أننا في مرحلة النساء والأطفال  بين كلا الجانبين ولم ننتقل  لمرحلة أخرى.

وأوضحت "الحديدي"، عبر   برنامجها " كلمة أخيرة" الذي تقدمه  على شاشة  ON، أن الفئة الثالثة من العسكرين لها قواعد أخرى مختلفة وحاكمة، مؤكدة أن الأنظار  تتجه صوب العاصمة القطرية " الدوحة "،  حيث تلتقي وفود امنية رفيعة المستوى من الجانبين المصري والقطري،  مع  مدير وكالة المخابرات الامريكية ومديري جهاز الموساد، للحديث عن صفقة جديدة أو تمديد  الهدنة  في مقابل  افراج عن مزيد من المحتجزين. 

ولفتت، إلى أن هناك ثلاثة فئات الأولى تشمل المحتجزين من  النساء والأطفال، والثانية الرجال والشباب  ثم العسكريين، و لازالوا حتى الأن  يتحدثوا عن مرحلة مبادلة النساء والأطفال ولم يتجاوزوها.

 
ووجهت الحديدي الشكر، لمؤسسة لبيت الزكاة والصدقات  بالأزهر الشريف  قائلة : "  أتقدم بالشكر لبيت الزكاة الذي استجاب لمناشدة واستغاثة أهل غزة التي نقلناها عنهم، ويتم تجهيز ملابس شتوية لأهالي غزة وسوف تدخل قريباً عبر معبر رفح، في ظل ظروف البرودة القاسية وسقوط الامطار في جنوب القطاع  حيث يحتاج الشعب الفلسطيني  لأغطية وملابس ثقيلة تقيهم  شر البرودة القارسة في الجنوب والشمال".

شكر للمصريين


واصلت : “  الشكر موصول أيضاً شكرا لكل المؤسسات الاهلية والعمل المدني، التي  تعمل بجد وقلب والمصريون في الازمات  لا يتأخرون  حتى في الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يتأخرون في مساعدة الشعب الفلسطيني".

لميس الحديدي حماس فلسطين تمديد الهدنة معبر رفح غزة

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