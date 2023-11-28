محمد أبو العلا: نغمة الزمالك بعيد عن منافسة الدوري مرفوضة

أكد محمد أبو العلا مقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن الاستعداد لمباراة مودرن فيوتشر سيكون لها حسابات مختلفة عن المباريات السابقة لمعتمد جمال.

وأوضح محمد أبو العلا أن الزمالك خاض مباراتين في مسابقتين مختلفتين "بيراميدز في كأس مصر، وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية" ، مشيرًا إلى أن الاستعداد لمباراة فيوتشر سيكون مختلف بشكل نسبي.

ولفت محمد أبو العلا إلى أن نغمة الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري مرفوضة، فالمشوار مازال مبكًرا ويتبقى العديد من الجولات في المسابقة المحلية، مؤكدًا على أن الجهاز الفني يتعامل بواقعية مع الغيابات العديدة، وهناك روح عالية من اللاعبين رغم انتقاد البعض للأداء.

وتابع: "معتمد جمال يمنح الفرصة للجميع، ويتعامل مع ظروف الفريق بواقعية بسبب الغيابات والإصابات وضغط المباريات.. والأهم في النهاية هو تحقيق الفوز".