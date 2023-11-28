عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاستيلو: الفوز على الزمالك خطوة مهمة للاحتفاظ بلقب دوري اليد

كاستيلو
كاستيلو

أكد عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلى، أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب نظيره الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بدوري المحترفين، مؤكدًا أنه خطوة في مشوار الحفاظ على اللقب.

أوضح أن الفريق دخل المباراة بحثًا عن الفوز وتأكيد الصدارة في ظل أهمية جميع المواجهات، واهتمام الجهاز الفني بالاستمرار في تقديم العروض القوية ومواصلة الانتصارات.

وأضاف: كان مهمًّا للغاية أن نحقق الفوز ونؤكد جدارتنا بالصدارة. ولا وقت لدينا للراحة حيث أنهينا مباراة مهمة في الدوري ونستعد مباشرة للقاء في الكأس، ولدينا مواجهة خاصة أمام الزمالك على لقب كأس السوبر.

كرة اليد رجال بالنادي الأهلي النادي الأهلي الأهلى الزمالك بدوري المحترفين كاستيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر اليد بالإمارات

أبطال أوروبا.. لايبزيج يضرب مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الأول

1-1 .. تعادل ميلان ودورتموند في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

حزن شديد.. ماذا فعل إمام عاشور عقب تعادل الأهلي مع سموحة؟| شاهد

شاهد| ماذا فعل لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا خلال لقاء سموحة

التشكيلة الرسمية لمباراة ميلان ودورتموند في دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي لمباراة فينورد وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

قائمة اضطرارية.. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

ترشيحاتنا

الجهاد الإسلامي: التلاحم بين سرايا القدس وكتائب القسام نموذج تفتخر به شعوب الأمة

ظروف دقيقة للغاية.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تزور الكنيسة الكاثوليكية

سعر أرخص سيارة هاتشباك كورية في مصر

روسيا: الولايات المتحدة توقفت عن القتال ضد داعش والقاعدة ودعمت المليشيات بسوريا

علي جمعة يكشف حكم الستر والفرق بين النصيحة والفضيحة

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ