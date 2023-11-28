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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حملة السيسي الانتخابية: مصر حققت قصص نجاح كثيرة في 10 سنوات

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية طوال السنوات العشرة الماضية قبلت التحدي وعملت وسط صعوبات كثيرة وحققت النمو وقصص نجاح كثيرة. 

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وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الزيارات التي نفذتها الحملة كانت طيبة ولاقت فيها استقبالا إيجابيا من المواطنين، مواصلا: "لكني أحب الإشارة بنوع من التخصيص إلى زيارتنا للعريش وشمال سيناء، وعقب مؤتمر دعم غزة في ستاد القاهرة سافرنا شمال سيناء والعريش مصاحبين لقوافل الإغاثة وكان ذلك يوما مهما جدا".

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "زرنا المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر بناءً على توجيه رئاسي، ثم افتتحنا المقر الفرعي للحملة في العريش، ثم زرنا معبر رفح وألقينا كلمة للحملة أمام المعبر ثم شاركنا في فاعلية جماهيرية حاشدة نظمتها مؤسسة القبائل العربية والعائلات المصرية وكانت أمسية جميلة جدا".

وواصل: "بالنسبة إلى ملاحظاتي على العريش، فقد فوجئت بأني وصلت بسرعة، كنت أعتقد بأننا سنستغرق فترة طويلة، ولكننا وصلنا في نحو 3.5 ساعات، وكنا نتحرك دون تأمين، وما حدث في شمال سيناء رواية يجب أن تُحكى، وبعد أن كانت بؤرة غير آمنة، كانت هناك إرادة سياسية صلبة حالت دون أن يستمر ذلك، فقد عدت بانطباعات إيجابية من هناك، هناك في شمال سيناء وجوه طيبة محبة للدولة والرئيس، وكان يوما عظيما جدا".

محمود فوزى السيسي مصر الانتخابات اخبار التوك شو

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