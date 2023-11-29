احذر الكتاب فيه سم قاتل.. كارثة تنتظر الأطفال عند الذهاب إلى المكتبات في أمريكا وتلك القصة الكاملة لتفاصيل الأزمة الكبرى

"احذر الكتاب فيه سم قاتل" .. شعار رفعه عدد كبير من أولياء الأمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأزمة التي بدأت تتوسع داخل الولايات المختلفة، ولعدة أشهر، قامت كارولين هاريسون ومجموعة صغيرة من الناشطين بإعداد طاولات قابلة للطي مع مجموعة من ما يسمونه "الكتب السيئة" خارج المكتبة العامة في أيداهو فولز، أيداهو، وكما يرى هاريسون، المؤسس المشارك لمجموعة "آباء ضد الكتب السيئة"، فإن أفضل طريقة لإقناع الناس بأن المكتبة تخزن كتبًا غير مناسبة هي أن تعرضها عليهم.

صدمة مما وجوده الآباء بالكتب

"هذان الكتابان موجودان في المكتبة، إذا كنت لا تصدق ذلك!" يقول هاريسون لأحد المارة، فيما تقول هالي ستون، وهي عضو آخر في المجموعة: "إنها رسومية للغاية ومفصلة للغاية"، ويشيرون إلى صور لما يسمونه لقاءات جنسية فاحشة، مما يفاجئ العديد من رواد المكتبات، وهنا تصرخ امرأة واحدة، وتقول "أوه، الصور الرسومية!، إنهم يسلبون براءة الأطفال، إنهم لا يهتمون".

وبحسب صحيفة npr الأمريكية، تتذكر أم أخرى، ناتاشا سترينجام، كيف عثر ابنها البالغ من العمر 12 عامًا مؤخرًا على كتاب "عن صبي يقبل صبيًا آخر وأشياء غير مناسبة حقًا في تلك المرحلة من نمو الأطفال"، كما تقول: "ستؤثر هذه الأفكار على أطفالنا بطرق ربما لا تكون في صالحهم"، مع تطور المحادثات، تقدم هاريسون قلمًا وتطلب من الأشخاص التوقيع على عريضة تدعم اقتراحها بالسماح للآباء بالتعليق على اختيارات الكتب، جنبًا إلى جنب مع موظفي المكتبة الذين هذه وظيفتهم.

الدفع نحو طريقة جديدة لاختيار الكتب وتصنيفها

إنها واحدة من العديد من الجهود المبذولة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتغيير كيفية اتخاذ القرارات بشأن الكتب التي يجب أن تكون على الرفوف في المكتبات وفي أي قسم من المكتبة تنتمي، حيث يمكن أن تكون عملية تصنيف الكتب غير متسقة إلى حد ما. تحصل الكتب عادةً على تسمية أولية من المؤلفين والناشرين، وبعد ذلك، عادةً ما يقوم مراجعو الكتب المحترفون بتقييم توصياتهم الخاصة بالفئة العمرية، ويمكن للموزعين وبائعي الكتب أن يفعلوا الشيء نفسه، ولكن في نهاية المطاف، يتخذ موظفو المكتبة المحلية القرار النهائي بشأن الكتب التي يشترونها والمكان الذي يجب أن يذهبوا إليه.

وقد قامت جمعية الآباء ضد الكتب السيئة بإعداد طاولة خارج المكتبة العامة في أيداهو فولز، أيداهو، لرفع مستوى الوعي حول الكتب التي يعتقدون أنها غير مناسبة للقراء الشباب، وتقوم المجموعة أيضًا بجمع التوقيعات على عريضة من شأنها أن تسمح للآباء بأن يكون لهم رأي في اختيار الكتب، إلى جانب موظفي المكتبة الذين تقع وظيفتهم على عاتقهم، حيث يريد هاريسون تغيير هذه العملية من خلال منح الآباء صوتًا في هذا القرار النهائي، جنبًا إلى جنب مع موظفي المكتبة، لكنها تقول إن المكتبات تقاوم هذه الفكرة.

المكتبات المحلية تتراجع

ومن جانبها، تقول المكتبات المحلية أن الآباء يشاركون بالفعل ، لأن الكثير من موظفي المكتبة هم من الآباء أنفسهم، فهم ليسوا على نفس الصفحة تمامًا مثل مجموعات مثل Parents against Bad Books، والتي تحدت حتى الآن ما لا يقل عن 16 عنوانًا، بما في ذلك Flamer، وLawn Boy، وWhat Girls Are Made Of، و It’s Perfectly Normal ، وكل تلك التحديات باءت بالفشل.

يحتفظ PABB أيضًا بقائمة بما يسمونه "52 كتابًا سيئًا"، ويتضمن مذكرات جورج إم جونسون، كل الأولاد ليسوا أزرق، والتي تحتوي على بعض الأوصاف الصريحة للمشاهد الجنسية، ولكن كما هو الحال مع معظم الكتب المعنية، فإن قمامة شخص ما هي كنز لشخص آخر، فيما يقول روبرت رايت، مدير مكتبة أيداهو فولز العامة: "لقد وجدتها مفيدة للغاية". وكما يرى، فإن كتاب "كل الأولاد ليسوا أزرق" أمر بالغ الأهمية لتنمية الشباب، وخاصة أولئك الذين يعانون من قضايا تتعلق بالهوية الجنسية، فبالنسبة لي، كانت قصة صبي صغير ربما شعر بأنه مختلف، لكن القصة التي خطرت في ذهني كانت مدى دعم عائلته له وحبها له بغض النظر عن ذلك".

ويضيف، على أية حال، أن هذا الكتاب موجود بالفعل في قسم البالغين بالمكتبة، ونظام بطاقات المكتبة المتدرج الجديد يسمح للآباء بتقييد الكتب التي يمكن لأطفالهم الاطلاع عليها، على سبيل المثال، قصرها على مجموعة الأطفال فقط، ولكن هاريسون يقول، إن هذا لا يحل المشكلة، حيث يمكن للأطفال قراءة أي كتب أثناء تواجدهم داخل المكتبة.

دعوة إلى تسمية الكتب بالتصنيفات العمرية، مثل الأفلام

ولتحقيق هذه الغاية، يحاول آخرون في جميع أنحاء البلاد تجربة تكتيك آخر، حيث يتطلب اقتراح في ولاية واشنطن من المكتبات استخدام نظام عالمي لتصنيف الكتب، مثل ذلك الذي تستخدمه صناعة السينما طوعا لتعيين الأفلام "G" و"PG" و"PG-13" و"R"، ويقول مفوض مقاطعة لويس، شون سووب، الذي اقترح الخطة: "نحن لا نطلب أي شيء غير معقول، فهذه أداة لتزويد الآباء بالقدرة على معرفة ما إذا كان هذا الكتاب مناسبًا لطفلك".

وفي ولاية واشنطن، اقترح مفوض مقاطعة لويس، شون سووب، نظامًا إلزاميًا لتصنيف الكتب يتطلب من المكتبات وضع تصنيفات عمرية على الكتب. ويقول إنه مستوحى من نظام التصنيف الطوعي الذي تستخدمه صناعة السينما، وجاء العشرات للتحدث مع ومعارضة الفكرة في الاجتماع الأخير لمجلس مفوضي مقاطعة لويس، فهنا كايل برات، كاتب وجد في شيهاليس، واشنطن، قرأ بصوت عالٍ من كتاب " دعونا نتحدث عنه: دليل المراهقين للجنس والعلاقات وكون الإنسان"، وهي رواية مصورة تحتوي على تصوير وأوصاف صريحة للأفعال الجنسية، و يتم الاحتفاظ به في قسم المراهقين في مكتبة تمبرلاند الإقليمية.

واقتبس برات من الكتاب: "ليس هناك حرج في الاستمتاع ببعض المواد الإباحية، فهي علاج ممتع بالسكر، مشيرًا إلى أن "هذا مجرد كتاب واحد وهو ليس الأسوأ، فهناك بعض الأجزاء التي لن أكون كذلك قادر على قراءتها"، وبموجب خطة سووب المقترحة، سيُطلب من أمناء المكتبات تقييم الكتب وفقًا للمعايير التي سيضعها.