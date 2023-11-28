حارس مرمى يد الأهلي: الفوز على الزمالك يمنحنا دفعة قبل لقاء السوبر

عبر محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك في إطار منافسات بطولة دوري المحترفين.

وأوضح أن الفوز على الزمالك منح دفعة مهمة وكبيرة، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء كأس السوبر المصري خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وكان بمقدوره الفوز بنتيجة أفضل لولا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وأن هناك رغبة قوية لدى الجميع في تقديم أفضل ما يمكن خلال الموسم الجاري.

وتوجه حارس مرمى الفريق بالشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا أن يتوج الأهلي بكل البطولات خلال الموسم الحالي.



