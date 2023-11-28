أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: إسرائيل خسرت المعركة الحالية من الناحية الإعلامية

قال الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون بجامعة القاهرة، إن الحرب على قطاع غزة كانت كاشفة، لأنها فضحت الإعلام الغربي بسبب تناوله لما حدث في الحرب على قطاع غزة ، والانحياز للدولة الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرأي العام الأوربي والأمريكي كان رافضا للراوية الإسرائيلية الخاصة بالحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اٍسرائيل خسرت المعركة الحالية من الناحية الإعلامية، وخسرت الرأي العام العالمي.



ولفت إلى أن وسائل الإعلام الغربي لم تتناول الحرب على قطاع غزة بأي نوع من المهنية على الإطلاق، ولم تتحدث عن جرائم الاحتلال في استهداف المستشفيات أو المدنيين، وتحدثت فقط عن الخسائر التي تقع في إسرائيل، وكأن هذه الوسائل ترى بعين واحدة.

لإشاعة روح اليأس



وأشار إلى أن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش بدأ يتحدث على أن الذكاء الصناعي خطر وجودي، حيث قد يستخدم الذكاء الصناعي لإشاعة روح اليأس والاحباط في بعض الدول.