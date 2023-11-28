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الإشراف العام
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مدير سكاي نيوز: الصحفيون لا يعملون بمناطق الحروب بدون شهادة الحماية الذاتية

الكاتب الصحفي سمير
الكاتب الصحفي سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز

أكد الكاتب الصحفي سمير عمر، مدير مكتب "سكاي نيوز" بالقاهرة، أن الشهداء من الصحفيين في غزة أو الضفة الغربية سطروا بدماءهم صفحات نضال عظيمة لهذه المهنة وهم مصدر فخر لمن يعمل بهذه المهنة، موضحا أن العمل الصحفي مهم يحتاج لمجموعة من المهارات والإلمام بأخلاقيات وأداب هذه المهنة.

وأشار "عمر"، خلال حواره مع إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لا يمكن إرسال أي صحفي إلى مناطق نزاع أو خطوط أمامية للحروب دون أن يكون قد اكتسب قدر من الخبرة والتدريب والإلمام بقواعد التغطية في الحروب وقواعد الحماية الشخصية وقراءة وفهم طبيعة هذا الصراع.

وأوضح أن المؤسسات الصحفية الكبرى لا ترسل أي صحفي لمناطق نزاع إلا بعد أن يكون قد حصل على دورات تدريبية بشأن الحماية الشخصية لذاته وأنه لابد أن يحصل على هذه الشهادة وتجديدها، مؤكدًا أنه يستطيع أي صحفي أن يمارس عمل صحفي في الخطوط الأمامية بشرط أن يكون ملم بقواعد الحماية الشخصية والقوانين الحاكمة وملم بفهم طبيعة الصراع.

 

المؤسسات الصحفية الكبرى غزة الحماية الشخصية عمل صحفي

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