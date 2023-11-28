النشرة الدينية.. حكم تربية الكلاب في البيت.. متى تصلي المرأة بالمنزل؟..ورابط تقديم التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

رابط تقديم التظلمات على نتيجة بعثات الأزهر لدول العالم لعام 2024



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