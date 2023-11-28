استعداد على قدم وساق.. اتحاد المصريين بالخارج يكشف آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

أكد إسماعيل أحمد، رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه قمنا بالإستعداد على قدم وساق، لإنطلاق الإنتخابات الرئاسية يوم الجمعة القادمة خارج مصر، مشيرا إلى أن هناك لجان في عدد من الدول بعيدة عن إقامة المصريين ولكن تم العمل على حل تلك المشكلة.

وقال إسماعيل أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه نسقنا مع الإتحادات الفرعية للمصريين في الخارج بضرورة تجهيز الحافلات لنقلهم لمقر اللجان، للمشاركة في إنتخابات الرئاسة.

السنوات السابقة

وتابع رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه نحن نرى حجم الإناجازات الذي تم في الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، وهو ما يمثل نقلة كبيرة للدولة لم تحدث على مدار عقود سابقة.