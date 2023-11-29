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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار الهامة فى قسم الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية والتى جاءت كالتالى:

 

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج
 

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريين بالخارج فيها باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 

بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024
 

يواصل اليوم المرشحون لـ الانتخابات الرئاسية  2024، وحملاتهم الانتخابية، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى بداية غدا الاربعاء للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

 

انهيار عقار جزئيا وانتشال طفل من أسفله في بولاق أبو العلا
 

‏انتهت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة من عمليات البحث أسفل أنقاض عقار بولاق أبو العلا المنهار بعد انتشال طفل مصاب من أسفله.

 

بسبب فيديو مخل.. القصة الكاملة لضبط وإحضار فنان "بطن الحوت" كروان مشاكل
 

كروان مشاكل والذي بات اسما أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وبالتحديد بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضار بعد القبض على شريكته في مقطع فيديو المطبخ انجي حمادة، بسبب التحريض على الأعمال المنافية للآداب ونشر الفسق والفجور.

 

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أخبار الحوادث.. تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات بالخارج.. وبدء الصمت للمصريين بالخارج.. القصة الكاملة لضبط فنان "بطن الحوت"


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