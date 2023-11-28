السفارة المصرية بلبنان: استقبال أبناء الجالية للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجمعة والسبت والأحد المقبلين

أعلنت السفارة المصرية بلبنان أن اللجنة الانتخابية بمقر السفارة في بيروت ستقوم باستقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية بلبنان للتصويت في الانتخابات الرئاسية خلال أيام /الجمعة/ و/السبت/ و/الأحد/ المقبلين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على أن يتم تخصيص ساعة للراحة من الساعة الثالثة للرابعة عصرا خلال أيام الانتخابات الثلاث.

وأكدت السفارة على ضرورة أن يتوافر مع كل مواطن أصل بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية وأصل جواز السفر الثابت به الرقم القومي على أن يكون ساريا حتى يتسنى التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.

أوضحت السفارة المصرية بلبنان أنه سيتم الاستعلام عن الموقف الانتخابي للمواطنين من خلال إدخال الرقم القومي على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقررت السفارة وقف المعاملات القنصلية بالسفارة خلال أيام التصويت على أن يتم استئناف العمل يوم /الاثنين/ الموافق 4 ديسمبر المقبل.