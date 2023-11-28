عالم أزهري: التاجر الأمين سيكون مع الأنبياء والشهداء في الجنة

قال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الغش فى البيع والشراء، لافتا إلى أن البيع والشراء من أهم المعاملات فى الإسلام، والله سبحانه وتعالي أبلغنا فى كتابه العزيز: " ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا".

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في تصريح له: "الإسلام وضع ضوابط للبيع والشراء، أولها أن يكون هناك صدق ووضوح، لو هناك أمر أو عيب أبلغ الشارى، مهما يكن هذا العيب بسيطا، والصدق عكسه الغش والتدليس، والتزييف والكذب، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (من غشنا فليس منا)".

وتابع: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لصحابته رضوان الله عليهم، (إِنَّ التُجَّارَ يُبعَثُونَ يَومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)، فهناك طريقان طريق الفجار فهذا دركاته، جهنم وبئس المصير، وذلك لأنهم يحلفون فيكذبون، ويحدثون فيأثمون، والصدق فى التجارة يجعلك ترافق الشهداء والأنبياء والصالحين".

وقال الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن شر بقاع الأرض هي الأسواق، لافتا إلى أن الأسواق بها الكذب والغش والتزييف والاحتكار.

وتابع : سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا ان نكون متسامحين فى كل امور حياتنا حتى تحل البركة، فقال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".

وختم قائلا: "يعني إيه سماحة فى البيع والشراء، يعنى يسّر الامر على المشترى، وارفق به، كذلك هناك سماحة فى الشراء يعنى بعد ما اشترى ادعى للبائع بالبركة، وهذه مثالية نفتقدها فى حياتنا".