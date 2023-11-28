العائلة المصرية بأمستردام: برودة الجو لم تمنعنا من المشاركة بانتخابات الرئاسة

قال محمد السلموني، رئيس بيت العائلة المصرية بامستردام، إنهم استعدوا بشكل خاص لانتخابات الرئاسة يوم الجمعة المقبل، ولديهم حماس كبير من أجل المشاركة، في إختيار رئيس مصر القادم.

وقال محمد السلموني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، ان المصريين بالخارج أصبح لديهم وعي كبير بضرورة المشاركة في الحياة السياسية، خاصة انه اصبح لديهم ادراك بأن لهم تأثير في صناعة القرار للدولة المصرية.

لم تمنعنا من المشاركة

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية بامستردام، أن برودة الجو لم تمنعهم من المشاركة خلال انتخابات الرئاسة، وسيدلون بأصواتهم.