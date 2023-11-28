ناشط حقوقي بالقدس: إسرائيل مارست كل أنواع القمع والتعذيب الشديد للأطفال الفلسطينيين

أكد أمير المراغي، ناشط حقوقي من القدس المحتلة، أن الإحتلال الاسرائيلي يمارس كافة أنواع الإعتقالات والقتل، وتهجير الشعب الفلسطيني، منذ عدوان 1948، مشيرا إلى أن العدوان الأخير على غزة، مارس الإحتلال كافة أنواع الجرائم.

وقال أمير المراغي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة"، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل الأطفال الصغار، والذي يتراوح أعمارهم ما بين 13 حتى 15 عاما، وتم الإفراج عن بعضهم خلال تسليم الأسرى الأخير.

السجون الإسرائيلية

وتابع ناشط حقوقي من القدس المحتلة، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي،تعاملت بسياسة القمع والتعذيب الشديد تجاه الأطفال في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر