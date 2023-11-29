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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمومنتادا زرقاء.. مانشستر سيتي يحقق فوزاً صعباً على حساب لايبزيج الألماني

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على ضيف فريق لايبزيج الألماني 3-1، وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاجأ فريق لايبزيج الألماني مضيفه فريق مانشستر سيتي في الشوط الأول، حيث سجل هدفي لايبزيج اللاعب لويس اوبيندا في الدقيقتين 13 و33 من عمر الشوط الأول، وسجل هالاند للسيتى في الدقيقة 54 الهدف الأول، ثم تعادل فيل فودين بالهدف الثاني في الدقيقة 70، وأحرز هدف الفوز جوليان ألفاريز في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وكان قد أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء لايبزيج الألماني وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

لويس- سيلفا - رودريجو

خط الهجوم:

فودين - جريليش - هالاند

واستضاف، أمس الثلاثاء، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فريق لايبزيج الألماني وذلك ضمن الجولة الخامسة في المجموعة السابعة.

ويتصدّر مانشستر سيتي المجموعة حاليًا برصيد 12 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الثاني بتسع نقاط.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب بيب جوارديولا، أكد أن الأولوية لفريقه هي التأكد من حصوله على المركز الأول في المجموعة، حيث ستمنحه هذه الميزة في مباراة دور الـ16 بإمكانية خوضها على ملعبه.. وعلى الرغم من ذلك، أشار جوارديولا إلى أن ذلك ليس مؤشرًا مضمونًا للفوز.

وفي النسخة السابقة من البطولة، تفوق مانشستر سيتي على لايبزيج بسبعة أهداف في دور الستة عشر، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. ورغم تأهل الفريقين للدور الـ16 هذا الموسم، إلا أن المنافسة بينهما تتمحور حول من سيحتل صدارة المجموعة.

من جانبه، صرح مدرب لايبزيج ماركو روزه في المؤتمر الصحفي بأن الهزيمة السابقة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 7-0 تركت تأثيرًا سلبيًا على الفريق. وأعرب عن رغبته في تحقيق أداءٍ أفضل والتنافس مع واحدة من أفضل الفرق في العالم. كما أشار إلى أن هالاند، الذي سجل خمسة أهداف في مرمى فريقه السابق، يشكل تهديدًا كبيرًا، وسيحاول فريقه تقييده في المباراة المقبلة.

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