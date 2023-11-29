عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشهد لا يُنسى.. أسامة الغزالي حرب: تنحي عبد الناصر علمني درسا

صدى البلد

كشف الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية  والمفكر  السياسي، أنه كان مؤمناً  بفكرة القومية العربية، لكن هزيمة 1967 أنهت علاقته بالتجربة الناصرية خاصة أن الهزيمة   كانت بالغة القسوة.

وأضاف أسامة الغزالي حرب، خلال لقاء عبر برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، " عام1967 كنا جيل لا يعرف شيئاً عن إسرائيل،  ولما حصلت أزمة خليج  العقبة، وقرر الرئيس عبد الناصر أنه سوف يحارب وكنا متأثرين بالأناشيد ورأينا أنها فرصة للقضاء على إسرائيل، و بعد حدوث النكسة  وقع خبر الهزيمة كالصاعقة ".

وأشار أسامة الغزالي حرب، إلى أنه كان مؤمناً بأن الرئيس عبد الناصر ينبغي أن يُحاسب  وأن الشعب سيخرج ضده، لكن ما حدث كشف عن أصالة المصريين قائلاً : " تخيلت أن الناس سوف تخرج  ضد عبدالناصر،  لكن المشهد لا انساه وفوجئت أن الناس نزلت  الشوارع  لتأييده ".

أصاله حقيقية

وتابع : " تعلمت الدرس أن الشعب المصر لديه أصالة  حقيقية، حيث غفر لعبد الناصر الهزيمة القاسية،  وقال له أحنا معاك ولا تتركنا تحت شعار “ هنحارب ..هنحارب”.

أسامة الغزالي حرب القومية العربية إسرائيل الرئيس عبد الناصر المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

ترشيحاتنا

حكم سابق يكشف صحة طرد لاعب سموحة أمام الأهلي

دليل استرشادي في الانتخابات الرئاسية 2024| 4 فئات يسمح لهم بدخول اللجان الفرعية

هواوي تعتزم إطلاق هواتف Huawei P70 بمواصفات جبارة

قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان

النواب الأمريكي يصوت على قرار يدعو حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي .. خلّي بالك

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ