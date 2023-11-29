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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: الشحات بدأ يتعالى على الكرة والأهلي يحتاج ثنائي سوبر بالهجوم

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين سوبر في الخط الهجومي، في مراكز رأس الحربة وصانع الألعاب رقم 10.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "النادي لم يوفق في التعاقد مع رأس حربة قوي، ومحمد مجدي أفشة لا يقدم المستوى المأمول عندما يشارك كلاعب أساسي عكس بديل".

وتابع: "حسين الشحات كان في قمة مستواه مع نهاية الموسم الماضي ولكنه لم يقدم نفس المستوى حاليا وكان يسدد من الخارج كثيرا ولكنه أصبح يتعالى على الكرة بشكل واضح".

وواصل: "غياب بيرسي تاو عن الأهلي كان مؤثر للغاية، كما كهربا لاعب مهم جدا للفريق ويعطي روح كبيرة لزملائه وعلي معلول تم الضغط عليه بقوة من جانب طارق علاء مدافع سموحة. ارى أن هناك حالة تراجع في المستوى وثقة زائدة لدى بعض اللاعبين في الأهلي".

وأضاف: "كان من الافضل لكولر أن يدفع بلاعبين من على دكة البدلاء في الدقيقة 55، ولكنه يتأخر كثيرا في التغييرات ونتيجة لذلك لا يستطيع اللحاق بالمباريات".

وأكمل: "كان هناك لاعب في بطولة أمم إفريقيا من السنغال كنت أرغب في ضمه، وفوجئت بأن الأهلي يتحدث معه، ولم يتم التعاقد معه في النهاية، ولدي معلومات بأن الأهلي ايضا تحدث مع أحد اللاعبين الشباب الذين كنا نخطط لضمه، الأهلي لديه علاقات واستراتيجية خاصة، ولكن كل فرد في النادي له صلاحيات معينة

وأتم: "الأهلي يحتاج لـ 2 لاعبين سوبر، في مركز 9 و 10 من أجل تقوية الخط الهجومي".

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