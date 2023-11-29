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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم سابق يكشف صحة طرد لاعب سموحة أمام الأهلي

صدى البلد

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أن محمد عادل حكم لقاء الأهلي ضد سموحة لم يرتكب أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء، مشيرا إلى أن مارسيل كولر اعترض على طريقة أداء اللقاء وإضاعة الوقت.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "محمد الحنفي حكم الفار كان عليه استدعاء محمد عادل حكم اللقاء، من أجل مشاهدة لعبة اعتداء إسلام جابر لاعب سموحة بالكوع على إمام عاشور، وارى أن اللعبة كانت تستحق بطاقة حمراء بكل تأكيد".

وأضاف: "محمد عادل حكم مميز، وأدار لقاء الأهلي والمصري في الدوري، ثم قاد الزمالك وإنبي، وعاد ليحكم لقاء اليوم بين الأهلي وسموحة، وهو عدد قليل من المباريات في شهرين، ولذلك معظم الحكام الدوليين يشتكون من قلة عدد المواجهات، ومحمود البنا لعب مباراتين فقط من بداية الموسم، والحكام الدوليون أداروا عدد قليل من المباريات هذا الموسم".

وواصل: "عادل وصل من تونس يوم الأحد مساءًا، ويقود لقاء الأهلي وسموحة بعدها بأقل من 48 ساعة، فلماذا نضغط على الحكم، وتعيينه لتلك المباراة كان مخاطرة كبيرة، رغم كونه حكم مميز، وحديث مسئولي النجم الساحلي التونسي عنه مرفوض جملة وتفصيلًا، ولكن لا أعرف سبب وضعه تحت ضغط من جانب لجنة الحكام المصرية".

وتابع توفيق السيد: "لماذا لم يتم عقد اجتماعات مع الحكام خلال فترة توقف الدوري، وبالتالي تراجع الأداء طبيعي".

وأكمل: "محمد يوسف حكم لقاء بيراميدز ضد الإسماعيلي من العناصر المميزة تحكيميًا، وهناك لعبة واحدة بشأن رمضان صبحي الذي كان يستحق البطاقة الحمراء، بعدما حصل على بطاقة صفراء وارتكب مخالفة آخرى كان يجب إشهار البطاقة الثانية ومن ثم طرده".

وأتم: "المفترض أن أي لاعب يدخل للمرمى لجلب الكرة بعدما تسكن الشباك يستحق البطاقة الصفراء، والمشهد الذي حدث في لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غريب جدًا، ولابد من إشهار البطاقات وأن يكون هناك حزم من جانب الحكام في مثل هذه الألعاب، كما أن محمد يوسف أشهر بطاقة صفراء لأحد مدربي الإسماعيلي على الدكة ولم نعرف من هو الشخص الذي حصل على الانذار، يجب أن يوضح للجميع من الذي حصل على البطاقة".

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