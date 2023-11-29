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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشخيص خاطئ لنجم الزمالك.. مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة نارية للجماهير

صدى البلد

فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة من العيار الثقيل ، حول إصابة مصطفى شلبي جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.


وقال مهيب عبدالهادي مقدم برنامج اللعيب عبر شاشة قناة إم بي سي مصر : مصطفي شلبي تم تشخيص إصابته أمام بيراميدز من الدكتور محمد أسامة علي أنها كدمة ، واللاعب أخد راحة بأمر الطبيب، وبعدها كل ما يشارك بيحس بالتعب وشكه في رجله.
 

وتابع : مصطفي راح لدكتور خارج النادي علشان يطمن ، والدكتور أكد له أن عنده كسر ومحتاج مسمار وشريحة ، مصطفي شلبي بلغ الإدارة بالموضوع .

 

وأضاف: محمد أسامة تواجد أمس في مقر الإدارة وأكد أن تشخيصه صح وقال أنه هيعمل فحوصات جديدة علشان يأكد صحة موقفه ، مصطفي هيغيب شهرين تلاته.

 

وكان قد ادي مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة، كما يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

 

الإعلامي مهيب عبد الهادي اللاعب مصطفي شلبي اصابة مصطفي شلبي

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