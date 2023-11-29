إبراهيم حسن: اتحاد الكرة يعامل المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة

علق إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي السابق علي تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدربين المصريين .



وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:” اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل ” المرأة المطلقة” ولابد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

وأضاف:” أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل علي عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

واستكمل : اشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوى ، لابد أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.

