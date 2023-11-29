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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة يعامل المدربين المصريين مثل المرأة المطلقة

صدى البلد

علق إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي السابق علي تعامل الاتحاد المصري لكرة القدم  مع المدربين المصريين .


وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:” اتحاد الكرة يتعامل مع المدربين المصريين مثل ” المرأة المطلقة” ولابد من الحصول على حقوقنا مثل الأجانب وليه مش عارفين ناخد حقوقنا.

وأضاف:”  أنا وحسام حسن عندما كنا لاعبين لم نحصل علي عقود خيالية لذلك نبحث عن حقوقنا.

واستكمل :  اشمعنا المدربين الأجانب تحصل على حقوقها بسبب الخوف من قرارات فيفا أو الشكوى ، لابد أن اتحاد الكرة يقوم بعمل ثواب وعقاب للأندية من أجل أن يكون هناك حقوق للمدرب المصري.
 

إبراهيم حسن الاتحاد المصري إبراهيم اخبار حسام حسن

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