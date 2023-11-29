مستعدون للتفاوض.. روسيا تكشف مصير عودة العلاقات مع الناتو قريبًا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن استرجاع العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" مستبعد في المستقبل المنظور.

وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا”: "لا أعتقد أن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ستتم استعادتها بشكل أو بآخر في المستقبل المنظور.. وهذا مستبعد لأسباب مبدئية وعملية. وإذا كان أحد في الغرب يعتقد أننا بحاجة لهذه العلاقات، وأننا سوف نأتي في وقت ما ونطلب استعادتها، فهذا اعتقاد خاطئ جداً".

ولفت إلى أن روسيا مستعدة للتفاوض فقط على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لكن الناتو لديه مشاكل في هذا الأمر.

وتابع قوله: "الآن، وبالنظر إلى خلفية ما يحدث، لا أستطيع حتى أن أتخيل الوضع والسياق الذي سيكون فيه هذا ممكنًا".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، أن حلف "الناتو" يرى في روسيا خصما له ويضحي بالشعب الأوكراني لاحتواء روسيا، مؤكدًا أن موسكو تدرك ذلك وتواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.