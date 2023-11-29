بصواريخ كروز.. فرقاطة روسية تشن هجومًا على مواقع عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود شنت هجومًا بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن الوزارة قولها إن طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود تلقى مهمة مفاجئة تتمثل في شن ضربة بصواريخ كروز كاليبر في أقصر وقت ممكن ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفٍ ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن طواقم طائرات الهجوم سو-25 الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة شنت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية".