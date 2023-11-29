حازم إمام يكشف سبب انتصارات الزمالك ورأيه في استمرار معتمد جمال

يرى حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الروح التي يتمتع بها لاعبو الزمالك ستكون هى عامل الحسم في تحقيق الانتصارات في الفترة الحالية، موجهًا رسالة خاصة لـ معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الكروي.



وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك الذي يقدمه محمد أبو العلا: "الزمالك فاز على أبو سليم بالروح.. ومعتمد جمال "زملكاوي أصيل" .. الروح والإصرار بين اللاعبين ستكون العامل الأساسي في تحقيق الانتصارات".



وأضاف الامبراطور: " أسم الزمالك يمنح الجميع داخل الفريق طاقة قوية.. وكل المنافسين يجب أن يخشوا أسمه.. لا مستحيل في كرة القدم .. وأكبر دليل سيناريو فوز الزمالك على بيراميدز".

وتابع: " جماهير الزمالك التي تقف خلف الفريق تساعد على مزيد من الثقة.. كرة القدم فوز وهزيمة.. لكن يجب أن يؤدي الجميع ما عليه.. 90% من لاعبي كرة القدم في مصر متشابهون.. والمختلف "الروح" وأسم الفريق الذي تلعب له".

وتحدث حازم إمام عن معتمد جمال قائًلا: "أفضل شئ فعله معتمد جمال هو التعامل بواقعية مع قدرات الفريق .. ومشاركة كل لاعب في مركزه".



واستفاض: "كل مباراة مختلفة عن الأخرى .. ومعتمد جمال يعتمد على اللاعبين المناسبين لظروف المباراة".



وأختتم إمام قائلاً: "معتمد جمال في قطاع الناشئين كان يراوغ كل اللاعبين خلال المباريات، وأتم مازحًا: "ولا يسجلها في النهاية".