إبراهيم حسن: تاريخ التوأم يؤهله لقيادة الأهلي

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن الأهلي غير مستفيد تماما من قطاع الناشئين بالنادي ولا يوجد أى لاعب ناشئ ظهر بشكل جيد طوال السنوات الماضية .

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" نفسي أتفهم ما فائدة وجود قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، ولا يوجد أى لاعب ظهر مع الفريق الأول بصورة مميزة.

وأضاف:" يتم صرف ملايين على قطاع الناشئين ولا يوجد فائدة للنادي وذلك أمر غريب وشراء ناشئين كارثة.

وتابع:" نرفض أنا وحسام قيادة قطاع الناشئين فى الأهلي إذا تم العرض علينا لأن حقي أنا وحسام حسن قيادة الفريق الأول بسبب تاريخنا الكبير.