صحف الإمارات اليوم|نجاح خامس عملية تبادل أسرى.. مباحثات لهدنة دائمة بين إسرائيل وحماس.. والأمراض قد تتفوق على القصف في غزة

مباحثات لهدنة دائمة.. وخامس عملية تبادل أسرى في غزة

البيت الأبيض: حماس لا تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

أمريكا : يجري العمل على تمديد وقف إطلاق النار في غزة

في غزة.. الأمراض قد تتفوق على القصف

إنقاذ 41 عاملاً هندياً علقوا 17 يوماً في نفق

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن البيت الأبيض قال إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي مؤشرات على أن حركة حماس الفلسطينية ترفض إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين ثمانية وتسعة أمريكيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

ومن الصحيفة ذاتها، تعمل الحكومة الأمريكية على تمديد إضافي لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في حرب غزة.

وتم تمديد وقف القتال، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة وكان من المقرر في البداية أن يستمر أربعة أيام، لمدة يومين آخرين في ظل الظروف التي تم التفاوض عليها مسبقا. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن تمديده أكثر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الثلاثاء: "إذا كانت هناك فترات توقف ممتدة بعد هذا التمديد لمدة يومين، فأنتم تعلمون أننا نؤيد ذلك وسنواصل العمل على ذلك".

كما نقلت أن متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية صرحت أمس، بأن عدداً أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض أكثر من القصف، وذلك إذا لم يتم إصلاح النظام الصحي في القطاع بسرعة، محذرة من زيادة حالات الإصابة بالأمراض المعدية والإسهال بين الأطفال.

وذكرت المتحدثة مارجريت هاريس في إفادة صحافية للأمم المتحدة بجنيف «في نهاية المطاف، سنرى عدداً أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض أكثر حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».

ومن صحيفة "الخليج"، أفرجت حركة حماس عن 10 محتجزين إسرائيليين وأجنبيين، أمس الثلاثاء، ضمن الدفعة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى، بعد تمديد الهدنة يومين إضافيين، وذلك مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ضمن الدفعة ذاتها.

يأتي ذلك في وقت بحث مديرو الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية بحضور مسؤولين مصريين مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة «المرحلة المقبلة» من اتفاق الهدنة بين «حماس» وإسرائيل، وسط أنباء عن إمكانية توسيع عمليات التبادل مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وفي الشأن العام العالمي، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أنه استُقبل 41 عاملاً هندياً بالهتافات وأكاليل الزهور، أمس، بعد أن أخرجهم عناصر الإغاثة سالمين جميعاً من نفق منهار كانوا عالقين فيه، في عملية ماراثونية استغرقت 17 يوماً.

وخصّص للعمّال الذين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجوههم، استقبال الأبطال بعدما تم سحبهم عبر أنبوب فولاذي بطول 57 متراً (187 قدما) بواسطة نقالات مجهّزة بعجلات.

ومن صحيفة "البيان"، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا عادت إلى وضع "القوة العظمى" العالمية، بعد عامين تقريبا من إصدار أوامره بالقيام بحرب واسعة النطاق في أوكرانيا

وأوضح بوتين في رسالة بالفيديو مساء الثلاثاء ، وجهها للاجتماع السنوى لمجلس الشعب الروسي العالمي، وهي منظمة غير حكومية يرأسها بطريرك موسكو بقوله "لقد أصبحنا أقوى".