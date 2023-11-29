استقرار المنطقة| «الجمهورية»: رسالة الرئيس السيسي للعالم تجاه القضية الفلسطينية واضحة

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة واضحة للعالم خلال لقائه رئيسة المجر كاتالين نوفاك بقصر الاتحادية، عندما أكد أن استقرار وأمن المنطقة يرتبطان بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وأن السلام العادل الشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (استقرار المنطقة)، إلى أنه في هذا الإطار لا تتوقف الجهود المصرية من أجل تمديد الهدنة واستمرارها ووقف دائم لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كافية لتوفير احتياجات أكثر من 2.3 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة.

وشددت الصحيفة على أن الرفض الدولي القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. تأكيد على الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني في أراضيهم وإقامة دولتهم المستقلة.

واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن: "الأمن والاستقرار والسلام العادل ضمانة حقيقية لحياة الشعوب بصورة كريمة وإنسانية وآمنة".