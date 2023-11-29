"اعرف بلدك".. الشباب والرياضة: تتابع أنشطة الفوج الأول لقطار الشباب بالأقصر وأسوان

تتابع وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية فعاليات الفوج الأول من قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان، والذي يتم تنظيمه ضمن رحلات إعرف بلدك خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1ديسمبر 2023؛ ضمن رحلات "اعرف بلدك" .

يتضمن البرنامج زيارة ( الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - البيت النوبي - جولات حرة ) برعاية ( البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك CIB).

اعرف بلدك

وكانت قد اختتمت جلسات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف (الجامع الأزهر) والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء ، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باسوان إدارة تنمية النشء والمنفذ بمركز الخطارة بإدارة شباب أسوان.

وحاضر بالندوة فضيلة الشيخ محمد احمد فؤاد الواعظ بمنطقة الواعظ بدراو بعنوان الندوة "الاخوة في الدين" حيث ينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثانية للعام الثانى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب.

وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الامثل ، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة وتصحيحها.

جهود

الجدير بالذكر بأنه سيتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى المحافظة بخمس إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف

ويأتى تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، اللواء الوزير اشرف عطية محافظ أسوان ، ةبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة ناصر سليم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة باسوان ، وبإشراف أفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وأشرف على متابعة تنفيذ البرنامج محمد البدري كمال مدير إدارة تنمية النشء.

وكانت قد قامت الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتسليم الشهادات للدارسين وفاعليات اليوم الختامي لبرنامج تدريبى لصقل مهارات مدربى ومنسقى مراكز تدريب اللياقة البدنية (النسور) لمحافظات الوجة القبلي بأسوان.