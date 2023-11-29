تايلاند تكشف مصير مواطنيها المفرج عنهم من قبل حماس

أفادت وسائل الاعلام المختلفة بأن سبعة عشر تايلانديا كانوا رهائن لدى حماس لأسابيع في قطاع غزة سيعودون إلى بلادهم غدا.

ولا يزال ما يقرب من 13 تايلانديا بين الرهائن الذين أخذتهم المقاومة الفلسطينية خلال هجومها الواسع الشهر الماضي على إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية التايلاندية.

وأكدت الوزارة أن 17 تايلانديا مفرج عنهم سيعودون إلى ديارهم غدا، ويهبطون في العاصمة بانكوك بعد منتصف النهار بوقت قصير؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسيرافق الرهائن السابقون وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا، الذي سافر إلى إسرائيل لمقابلتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتم إطلاق سراح عشرة من المجموعة يوم الجمعة، حيث بدأت هدنة بعد أسابيع من المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.

كما حررت حماس سبعة آخرين في الأيام التي تلت ذلك.

ويقول المسؤولون التايلانديون إن المجموعة تتعافى في مستشفى في إسرائيل في وقت تستعد فيه السلطات لإعادتهم إلى موطنهم.

وتم إطلاق سراح رهينتين تايلانديتين أخريين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكن مسؤولا في وزارة الخارجية يقول إنهم سيبقون في المستشفى في إسرائيل في الوقت الحالي، ويعودون لاحقا.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "شعور دافئ تماما أن نرحب بالوافدين الجدد وتقديم الدعم المعنوي لهم".