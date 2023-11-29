فرج عامر يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي الصاعد.. تفاصيل

أعرب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن سعادته بالتعادل السلبي بين الأهلي وسموحة فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس في الجولة السابعة ببطولة دوري النيل.



ورفض عامر فى مداخلة هاتفية مع الإذاعية نجلاء حلمى فى برنامج صباحكو رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة تصريحات المدير الفني لفريق الأهلي ، مارسيل كولر المتعلقة بأداء محمد عادل حكم اللقاء حيث قال رئيس سموحة إن السويسري يبحث عن شماعة يعلق عليها أخطاءه؛ مشيرًا إلى أن محمد عادل حكم اللقاء أشهر فى وجه لاعبي سموحة خمس إنذرات بجانب احتساب العديد من الفاولات على الفريق السكندري حول منطقة الجزاء، و18 ضربة ركنية.



وقال عامر مع نجلاء حلمى، التعادل مع الأهلي، بألف تعادل مشيرا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك اقوى لاعبين فى الدوري ويستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية .



وأكد رئيس نادي سموحة أنه راض عن التعادل؛ مشيدا بدور أحمد سموحة ، المدير الفني للفريق السكندري، الذى لعب بخطة دفاعية احتراما لقدرات الأهلي مع ارادة من حديد من جانب لاعبي سموحة اللذين بذلوا مجهود غير عادى للخروج بالتعادل .



وأكد عامر أن أداء لاعبي الأهلي لم يعجبه؛ مشيرا إلى هناك من يتعالى على الكرة وغائب عنه التركيز خاصة الشحات وأفشة وصلاح محسن .



وكشف رئيس نادي سموحة أن محاولات لاستعارة ثنائي الأهلي الصاعد معتز محمد ومحمد الزعلوك، مواليد 2005 لكن مارسيل كولر متمسك بهم .