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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: وقف إطلاق النار المطول في غزة انتصار لحماس

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

علق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، على المحادثات الجارية بشأن وقف طويل لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

وأكد ليبرمان على ضرورة ألا توافق الحكومة الإسرائيلية بأي حال من الأحوال على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس دون تحقيق أهداف الحرب.

وقال إن معنى وقف إطلاق النار لفترة طويلة دون تحقيق أهداف الحرب، سيكون انتصاراً لحماس، واستمرار حكم يحيى السنوار - وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً قاتلاً بالردع الإسرائيلي.

وأوضح: لن يعود أي مستوطن في الجنوب أو الشمال إلى منزله. لا يجب الاتفاق عليه. يجب أن نفوز".

وأضاف: يجب إطلاق سراح جميع المختطفين، والقضاء على حماس وقادتها، سواء في إسرائيل أو في الخارج. ويحرم أن يموت أحدهم ميتة طبيعية".

وشدد على ضرورة التدمير الكامل لكافة البنى التحتية لحماس داخل القطاع، وطرد حزب الله إلى ما هو أبعد، طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

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