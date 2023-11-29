155 ألف إسرائيلي يتقدمون بطلب إعانة بطالة منذ بداية الحرب

قال مكتب التأمين الوطني الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه منذ بداية الحرب تقدم نحو 155 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على مخصصات البطالة.

وأضاف المكتب أن حوالي 113068 دخلوا البطالة القسرية، مشيرا إلى أنه منذ بداية نوفمبر سجل 104878 إسرائيليا لتلقي إعانات البطالة (منها 83157 ذهبوا إلى البطالة القسرية).

وأوضح المكتب أن 59% من المتقدمين الجدد للحصول على إعانة البطالة تتراوح أعمارهم بين 20-40 سنة و39% تتراوح أعمارهم بين 41-67 سنة. ويبلغ عمر نحو 886 من المسجلين الجدد 67 عاماً فما فوق ولا يحق لهم الحصول على إعانات البطالة، لكن في ظل الحرب تم منحهم منحة رسوم تكيف مماثلة لفترة كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تسجيل 1823 شابًا دون سن 20 عامًا، على الرغم من أنهم لا يحق لهم الحصول على بدل بطالة بموجب قانون التأمين الوطني.