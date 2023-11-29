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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش الدولي يستقبل7 طائرات محملة بالمساعدات للفلسطينيين

وصول الطائرات المحملة
وصول الطائرات المحملة بالمساعدات الي مطار العريش

 

واصل  مطار العريش الدولى بشمال سيناء  استقبال طائرات المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، حيث وصلت إلى المطار خلال الساعات الماضية 7 طائرات محملة بنحو 375 طنا من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء أن من بين الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش طائرة من قطر وبلجيكا «اليونيسيف»  والكويت والإمارات «يونيسيف» والسعودية، والاردن محملة بالمساعدات المتنوعة لقطاع غزة.

 

207 طاءرة :

 

وأضاف زايد   أنه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 207 طائرات حملت على متنها 5700 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى.

وأشار زايد إلى أن المساعدات التى حملتها الطائرات مقدمة من 30 دولة عربية وأجنبية، و14 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.

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