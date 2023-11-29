مؤتمر جماهيري حاشد لأمانة المرأة المركزية بـ"مستقبل وطن" لدعم السيسي

نظمت أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، مؤتمرا حاشدا لعظيمات مصر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشارك في المؤتمر النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزية، فضلا عن كافة التشكيلات التنظيمية لأمانة المرأة في كافة محافظات الجمهورية، وأعضاء ونائبات الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى أكثر من 3000 امرأة.

وبدأ المؤتمر الجماهيري بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينين بقطاع غزة، ثم عرض فيلم تسجيلي عن مكتسبات المرأة في عهد الرئيس السيسي، بالإضافة إلى عرض فيلم تحت عنوان "كلنا معاك".

وأشاد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بما بذلته المرأة المصرية في السنوات الماضية من جهد ساهم في الحفاظ على الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة، مطالبا بضرورة دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وبدوره، قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن المرأة المصرية لعبت دورا تاريخيا ومحوريا على مدار التاريخ الحديث، مشيرا إلى تضحيات المرأة المصرية خلال الحرب ضد الإرهاب.

ومن جانبها، أكدت النائبة رشا رمضان، أمينة المرأة المركزية بالحزب، أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أن عظيمات مصر يدعمن الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ولفتت إلى الدور الوطني العظيم للمرأة المصرية في ثورة 30 يونيو و مشاركتها الفعاله فى جهود التنمية.