15 مسجدا بشمال سيناء تشارك في البرنامج العلمي الدعوي "أئمة الفقه"

تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء، في برنامج " أئمة الفقه "ضمن النشاط المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) عقب صلاة العشاء في (1012) مسجد بجميع المديريات الإقليمية، من بينها عدد (15) مسجد من المساجد الكبرى بأوقاف شمال سيناء يشاركون فى البرنامج العلمي الدعوي :" أئمة الفقه" بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 12 /2023.

الأزهر الشريف:

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتوروأحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)،



وذلك على النحو التالي:

- الثلاثاء :5 /12/2023م ، عن موضوع: (الإمام أبو حنيفة (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

- الثلاثاء : 12 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام مالك (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).

- الثلاثاء : 19 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام الشافعي (رحمه الله) .. نشأته وحياته و جهوده العلمية).

- الثلاثاء : 26 /12/ 2023م ، عن موضوع: (الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية).