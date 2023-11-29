المرشح الرئاسي فريد زهران يزور البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والوفد المرافق له.

وعبر قداسته عن أمنياته للمرشح الرئاسى بالتوفيق، مؤكدًا على أهمية المشاركة فى الانتخابات من قبل من لهم حق التصويت، الأمر الذى يسهم فى بناء الوطن.

ويتنافس فريد زهران، مع ثلاثة مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية 2024 وهم: عبد الفتاح السيسي “الرئيس الحالي”، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

فيما ستعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.