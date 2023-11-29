هشتاج "مصر منارة السلام" يجتاح إكس تقديراً لجهودها في حل القضية الفلسطينية

دشن رواد منصة إكس “تويتر” سابقاً هاشتاج مصر منارة السلام، إجلالاً للجهود المبذولة في نشر السلام.

ووصل الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر أن هناك توافقًا بين مصر وأمريكا وإسرائيل وقطر بشأن العمل لتمديد الهدنة لإخراج المزيد من المحتجزين في غزة.

وأضاف المصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هناك ما يكفي من النساء والأطفال محتجزين لدى حماس لتمديد الهدنة ليومين إضافيين.

ولفت إلى أنه إذا أفرجت حركة حماس اليوم عن 10 كما هو مخطط يمكن تمديد الهدنة ليوم آخر.

وتوقع مسئول إسرائيلي، تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين أو ثلاثة بعد انتهائها صباح الخميس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

وأضاف أنه "يتوقع إطلاق سراح معظم الأطفال بحلول مساء الأربعاء مع تبقي ما بين 20 و30 امرأة محتجزة في غزة".

وأكد المسؤول أن استمرار إطلاق سراح الرهائن في غزة "لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد يتم تمديدها في المستقبل القريب لمدة يومين آخرين.