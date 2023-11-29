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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ تاريخ: القضية الفلسطينية أمن قومي لـ مصر من قبل حرب 1948

صدى البلد

قال الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها من قبل حرب 1948، مشيرًا إلى أن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عاش شبابه في مصر وتخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة قبل حرب 1948.

وأضاف عفيفي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "الجيش المصري حارب في فلسطين في عام 1948 وشارك فيها الزعيم الخالد جمال عبدالناصر للدفاع عن فلسطين، وتم حصار كتيبته وصمد فيها صمود كبيرا".

وتابع: "لا ننسى الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 1948، فقد حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، ومصر أدارته حتى الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، وكان طلاب غزة يدرسون في الجامعات المصرية، كما أن نظام التعليم المصري في المدارس يمتد إلى قطاع غزة".

مصر لم تتخل عن فلسطين

وأكد: "مصر لم تتخلَ عن دورها عن فلسطين وغزة بعد الاحتلال واستمر دعم مصر لقطاع غزة، وبعد اتفاق أوسلو اصطحب مبارك ياسر عرفات حتى بوابة رفح وقال له مبروك عليكم العودة للوطن، فضلا عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية وحتى في الاعتداءات المتكررة في السنوات الأخيرة، فقد كانت مصر مفتاح الحل لإيقاف كل هذه الحروب وبعد ذلك إعادة إعمار غزة". 

مصر القضية الفلسطينية ياسر عرفات جمال عبدالناصر فلسطين غزة الاحتلال الاسرائيلي

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