مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي: القتال في غزة سيستأنف يوم السبت

قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع حماس بوساطة قطرية، رغم الضغوط الأمريكية الشديدة، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع العبري فقد دعا قادة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلى مواصلة العدوان على غزة مع انتهاء وقف إطلاق النار من أجل "استكمال أهداف الحرب".

وتشير التقديرات بحسب الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعود يوم السبت إلى استخدام الذخيرة الحية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ويزعم المسؤولين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر حالاي على حوالي 45% من أراضي قطاع غزة، مشيرين إلى أنه في هذه الأيام، يتم الكشف عن المزيد من القدرات السرية لحماس في الأراضي التى استولت عليها جيش الاحتلال.

ويمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع الذي هجروا منه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون أيضا أن جيش الاحتلال يجب عليه بلا شك استكمال أهداف الحرب، لافتين إلى أن هناك منطقة أخرى تبلغ مساحتها 45% يوجد فيها مركز ثقل لحماس.