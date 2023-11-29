فتوح والزناري وصبحي يخوضون مران الزمالك مع المستبعدين.. شاهد

شارك الناقد الرياضي اسلام صادق، صورة من مران الزمالك استعداداً للقاء فيوتشر، عبر فيسبوك.

وكتب: "محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري يخوضوا تدريباتهم مع المستبعدين من مباراة فيوتشر اليوم داخل نادي الزمالك".

ووصلت إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.



وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.