عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتوح والزناري وصبحي يخوضون مران الزمالك مع المستبعدين.. شاهد

صدى البلد

شارك الناقد الرياضي اسلام صادق، صورة من مران الزمالك استعداداً للقاء فيوتشر، عبر فيسبوك.

وكتب: "محمد صبحي وأحمد فتوح ومصطفي الزناري يخوضوا تدريباتهم مع المستبعدين من مباراة فيوتشر اليوم داخل نادي الزمالك". 

ووصلت إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.
 

 وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ادارة نادي الزمالك أحمد فتوح إسلام صادق بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي الزمالك مواجهة الزمالك مصطفى الزناري مران الزمالك محمد صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: مصر تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

إسرائيل تكشف حقيقة تطبيق صفقة لتبادل الرهائن تؤدي لإنهاء الحرب في غزة

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم الجمعة

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ