عهد التميمي على رأس 30 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم اليوم

أفادت وسائل إعلام المختلفة بأنه من المقرر اطلاق سراح الناشطة الفلسطينية البارزة، عهد التميمي، على رأس قائمة تضم 30 أسيرا فلسطينيا، جميعهم من النساء والقاصرين، من السجون الإسرائيلية اليوم.

وكان قد تم القبض على التميمي قبل حوالي ثلاثة أسابيع بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الفلسطينيين "سيذبحون" المستوطنين و"يشربون دمكم".

وكتبت التميمي: "رسالتنا إلى قطعان المستوطنين هي أننا ننتظركم في جميع مدن الضفة الغربية، من الخليل إلى جنين".

وأضافت: "سنذبحكم وستقولون إن ما فعله هتلر بكم كان مزحة، سنشرب دمكم ونأكل جماجمكم"

وتابعت: "هيا، نحن في انتظارك".

وأصبحت التميمي أيقونة للقضية الفلسطينية في سن السادسة عشرة بعد سجنها نتيجة صفعها جنديا إسرائيليا.

وقضت حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر في سجن إسرائيلي، وبعد إطلاق سراحها، ذهبت في جولة عبر أوروبا والشرق الأوسط.

وحتى الآن، أفرجت حركة حماس عن ما مجموعه 61 رهينة إسرائيليا و20 رهينة أجنبيا خلال الأيام الخمسة للهدنة المؤقتة.

ونصت الصفقة الأصلية على أنه يمكن تمديد وقف القتال لمدة تصل إلى ما مجموعه 10 أيام، بما في ذلك الأيام الأربعة الأولى - إذا أفرجت حماس عن 10 رهائن إضافيين على الأقل كل يوم، مع تحرير إسرائيل لمزيد من السجناء الفلسطينيين بنسبة ثلاثة سجناء لكل رهينة.

وأفرجت إسرائيل حتى الآن عن 180 فلسطينية وقاصرا كان محكوم عليهم في السجون الإسرائيلية بسبب جرائم أمنية مزعومة، ومن المتوقع أن تطلق سراح 30 آخرين اليوم، بما في ذلك التميمي.