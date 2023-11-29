بمشاركة 7500 بطل رياضي.. موعد إقامة دورة ألعاب الصداقة الدولية في روسيا

أكد أليكسي سوروكين، المدير العام للجنة المنظمة لبطولة ألعاب الصداقة الدولية، أن دورة ألعاب الصداقة الدولية 2024 هي مسابقة شعبية تضم العديد من الألعاب التي تستضيفها مدينتان روسيتان، والتي ستقام بالفترة من 15 إلى 28 سبتمبر بالعام المقبل في روسيا.

وأضاف "سوروكين"، في تقرير نشرته فضائية “MBC مصر” ببرنامج "صباحك مصري"، أن عدد حضور هذه الدورة سيصل إلى 13 مليون شخص من مختلف دول العالم، موضحا أنه سيتم تخصيص 4 مطارات لاستقبال الضيوف.

وأعلن أن كل الدول مدعوة للحضور، أما المشاركة فتقتصر على الأبطال في مختلف الألعاب، متوقعا أن يشارك 7500 بطل رياضي من جميع أنحاء العالم، أما عن برنامج البطولة فيضم 33 لعبة بين ألعاب فردية و جماعية.

الغرض من المسابقة

ولفت إلى أن الغرض من هذه المسابقة بشكل العام هو نبذ التعصب، لذلك يضعون البطولة في منتصف الهدف دون التفكير في أي اعتبارات أو اراء سياسية، موضحا أنهم يستهدفون بهذا التنظيم دعم اللاعبين الروسيين الذين يعيشون موقف صعب حاليا من المشاركات الدولية في بعض الألعاب الرياضية.

