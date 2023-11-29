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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فورد Ka الكوبيه تباع بـ100 ألف جنيه .. ومينى كانترى مان 2023 بهذه الأسعار

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتتوافر تلك السيارات بجميع الإصدارات والفئات ، وذلك لتناسب جميع احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة .

 

فيات فلوريدا موديل 2005 تتوافر بداخل سوق السيارات المصري بجانب الكثير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتواجده تلك الإصدارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من التعثرات والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار.

 

سوق السيارات المصري يتوافر به جميع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتقدم تلك السيارات بمختلف فئاتها وإصداراتها الجديدة.

 

مينى كانترى مان موديل 2023 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتتوافر كانترى  مع غيرها من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري.

 

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن سياراتها الجديدة تويوتا ياريس موديل 2024، وتنتمي ياريس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تويوتا ياريس العديد من المميزات التكنولوجية المتطورة، بالإضافة الي أنها ذات تصميم مميز ومستقل.

فورد Ka الكوبيه فيات فلوريدا فلوريدا الهاتشباك رينو أوسترال 2024 ميني كانتري مان تويوتا ياريس 2024

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