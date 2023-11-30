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رئيس التحرير
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حوادث

ضمن أسئلة المصريين فى الخارج

ما هي مواعيد عمل لجان الانتخابات الرئاسية خارج مصر؟.. تفاصيل تهم المغتربين

صدى البلد

تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ساعات وذلك بعد بدء فترة الصمت الدعائى  وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج،  وفقًا للجدول الزمني الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات  .

 

وقام عدد من المصريين المقيمين بالخارج بإرسال عدد كبير من التساؤلات الى الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي تجيب عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

موقع صدى البلد الاخبارى يقوم بنشر أهم تلك الأسئلة واجاباتها والتى جاءت كالتالى :

 

  • متى سوف تجرى الانتخابات الرئاسية خارج جمهورية مصر العربية؟
    -  تجري أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقاً للمواعيد الآتية: أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024 .

 

  • هل متاح مشاركة المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية؟
    - لكل مصرى يوجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق في الادلاء بصوته في الانتخاب اعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

 

  • أين يتم التصويت بانتخابات المصريين بالخارج؟
    - تُجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

  • كيف يمكننى الاستعلام عن مقار الانتخاب خارج مصر؟
    - تنشر جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

 

  • ما هي مواعيد عمل اللجان الانتخابية خارج مصر؟
    ج: تعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

 

  • ما هي إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر؟
    - يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى او جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها الى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

 

  • لست محتفظا ببطاقة الرقم القومى فهل هناك وسيلة أخرى لإثبات الشخصية؟
    - من الممكن الإدلاء بالصوت الانتخابي عن طريق اثبات جواز سفر ساري.

 

  • هل من الضرورى وجود جواز السفر معى عند التصويت؟
    - للناخب اثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى او جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى اعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

 

  • بطاقة الرقم القومى الخاصة بى غير سارية فهل يمكننى الإدلاء بصوتى باستخدامها؟
    - لم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومى عند ادلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر.

 

  •  لم يسبق لى استخراج بطاقة رقم قومى فهل يمكننى الإدلاء بصوتى؟
    - طبعاً لأ، لكن لو استخرجت جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق لك التصويت.

 

  • أدليت بصوتى في أحد اللجان خارج مصر، هل يحق لى إعادة الإدلاء بصوتى في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟
    - لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
المصريين في الخارج الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

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