أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الأهلي

اعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن عودة محمود عبدالمنعم كهربا لقيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاهلي خلال مباراته امام يانج افريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص| كهربا يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز ".

كان محمود كهربا حصل على إيقاف لمدة 6 مباريات محليا بسبب تعديه لفظيًا على جماهير نادي الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول من الموسم الماضي.

وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الأولى في الدوري الممتاز أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا والجونة وسموحة.

ويعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التالية أمام فريق زد، الذي صعد حديثًا للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي فريق يانج افريكانز التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل.