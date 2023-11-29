رئيس حزب الريادة: السيسي أعاد لمصر الأمن والأمان بعد ثورة 30 يونيو

خلال مؤتمر الحركة الوطنية..

قال كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، إن جهود الرئيس السيسي أدت إلى الأمن والأمان الذي نعيشه، ولولا جهوده في 30 يونيو لعادت مصر لعصر ما قبل الإسلام، لافتا إلى أن قضية التهجير التى يدعمها الاحتلال الإسرائيلي قائمة منذ 2004، ومصر تدرك جيدا الخطة وطموحات الإسرائيليين في تهجير الشعب صاحب الأرض.

يأتي ذلك خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية.

وحضر وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد البرلماني أن جماعة الإخوان قبلت فكرة التهجير والوطن البديل في فترة حكمهم، والآن تحاول إسرائيل الضغط على مصر عالميا لتفعيل خطة الوطن البديل، ولكن الرئيس السيسي يدرك ذلك جيدا ورفض بشكل قاطع، وبمواقفه جعل دول العالم تغير موقفها تجاه فكرة الوطن البديل.

وأشار إلى أن حزب الريادة يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها في 2014.