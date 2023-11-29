طارق درويش خلال مؤتمر الحركة الوطنية: السيسي قادر على مواجهة التحديات الصعبة

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار، إن هناك تحديات كثيرة ومحاولات من أجهزة دولية تستهدف الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك ذلك مبكرا ونوع مصادر التسليح وأعاد للدولة هيبتها بقوة رادعة يحترمها الجميع.

وأوضح «درويش»خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أنه يجب علينا جميعا ان نخرج لصناديق الانتخاب ندعم الرئيس السيسي الذي أعاد لمصر هيبتها، وحارب الارهاب وقضى على الجريمة بكافة أنواعها.