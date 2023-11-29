هيتغرم برضو.. ناقد رياضي يفتح النار على كولر بسبب عبد القادر

علق الناقد الرياضي شادي عيسي، علي هجوم جماهير الاهلي علي كولر بسبب سلسلة النتائج السلبية في الفترة الاخير .

وكتب عيسي، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " هو لو كولر كتب ع الفيس ولا تويتر رسالة ضد الجمهور اللي بيهاجمه ..زي ما عمل احمد عبدالقادر لاعب الاهلي هايتغرم برضه بسبب استخدامه السوشيال ميديا ".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس بإستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري.

ولم تشهد المباراة فرصًا حقيقية للتهديف، بعدما تمكن سموحة من غلق كل الطرق المؤدية للمرمى سواء من العمق أو الأطراف، وسط عدم توفيق في اللمسة الأخيرة من جانب لاعبي الأهلي، ومحاولات مستمرة لم يكتب لها النجاح ولم تصل للنهاية السعيدة.

بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.